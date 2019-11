Stiri pe aceeasi tema

- Turcia se afla in discutii cu Rusia in ce priveste predarea a 18 presupusi membri ai armatei siriene capturati de fortele turce, a declarat joi ministrul apararii, Hulusi Akar, potrivit AFP si Reuters. 'Purtam discutii cu Rusia in problema transferului acestor 18 persoane care sunt,…

- Sambata seara au avut loc confruntari violente intre gruparile armate pro-Ankara, sustinute de aviatia turca, si Fortele Democratice Siriene (FDS), majoritar kurde, sustinute de de armata siriana, conform informatiilor furnizate de Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDH)."Luptele…

- Luptele dintre fortele sustinute de Turcia si kurzii sprijiniti de armata siriana s-au soldat sambata cu 15 morti in regiunea de nord-est a Siriei, in contextul in care trupele regimului de la Damasc s-au desfasurat intr-o noua zona strategica din apropierea frontierei cu Turcia, transmite AFP, citata…

- Fortele ruse avansau miercuri in nord-estul Siriei, pentru a se asigura de plecarea tuturor fortelor kurde dintr-o lunga zona la frontiera cu Turcia, in cadrul punerii in aplicare a unui acord incheiat intre Moscova si Ankara, relateaza AFP potrivit news.roAceste forte ruse, deja prezente…

- Ofensiva turca in nordul Siriei incalca dreptul international, a afirmat duminica ministrul german de externe, Heiko Maas, citat de AFP. "Nu consideram ca un atac impotriva unitatilor kurde sau unei militii kurde este legitim din punctul de vedere al dreptului international", a declarat…

- In 2018, vanzarile germane de arme catre Turcia - stat membru al NATO - au totalizat 242,8 milioane euro, reprezentand aproximativ o treime din industria apararii a Germaniei, ceea ce face din Ankara primul importator de armament german.Ministerul Economiei de la Berlin a explicat ca vanzarile…

- Confruntari armate violente aveau loc miercuri intre armata lui Bashar al-Assad si fortele kurde, pe de o parte, si rebeli sirieni proturci, de cealalta, in nordul Siriei, unde Turcia a lansat o ofensiva, pe care presedintele american incearca sa o opreasca trimitandu-si in Turcia vicepresedintele Mike…

- Dupa Norvegia, și guvernul Angela Merkel a suspendat toate exporturile de armament spre Turcia ca reactie la ofensiva militara turca din Siria, a declarat sambata Heiko Mass, ministrul german de Externe, citat de publicatia Bild."In contextul ofensivei militare turce in nord-estul Siriei,…