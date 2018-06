Stiri pe aceeasi tema

- "Fac apel la Uniunea Europeana, in special la Franta, Marea Britanie si Germania, sa adopte o pozitie clara pentru a asigura interesele Iranului in conformitate cu acordul. Ar trebui sa fie clar definite si garantate", a declarat presedintele iranian, adaugand ca acest lucru va ajuta la mentinerea…

- Cancelarul german Angela Merkel se declara pregatita ca impreuna cu presedintele Frantei si premierul Regatului Unit sa riposteze, in cazul in care administratia lui Donald Trump nu scuteste in mod permanent Uniunea Europeana (UE) de la taxe vamale impuse importurilor de otel si aluminiu, relateaza…

- Emmanuel Macron, Angela Merkel si Theresa May au discutat telefonic despre masurile pe care UE ar trebui sa le adopte pentru a proteja statele membre in cazul in care SUA impun taxe punitive."Au convenit ca Statele Unite nu ar trebui sa impuna masuri comerciale impotriva Uniunii Europene,…

- Chiar si Donald Trump are un prieten bun care nu e imaginar. Dar nu acest fapt e iesit din comun, ci acela ca acest prieten e un francez, insusi seducatorul presedinte al Republicii, Emmanuel Macron. Vizita oficiala a acestuia din urma a fost unul dintre cele mai mediatizate evenimente globale…

- Președintele american, Donald Trump, nu are timp de odihna. Dupa ce in ultimele trei zile l-a primit in vizita pe omologul sau francez, Emmanuel Macron, astazi se va intreține cu cancelarul german, Angela Merkel.

- Donald Trump si presedintele francez Emmanuel Macron urmau sa discute despre acordul in dosarul nuclear iranian marti, in cadrul unei intalniri la Casa Alba, in a doua zi a acestei vizite de stat.Macron vrea ca Trump sa mentina acordul. Trump este nehotarat, dar l-a catalogat drept ”un…

- Cancelarul german, Angela Merkel, a declarat ca intentioneaza sa discute clar chiar si cele mai dificile subiecte cu presedintele american, Donald Trump, cand se va intalni cu acesta saptamana viitoare la Washington, subliniind ca alianta cu Statele Unite este extrem de valoroasa, relateaza dpa.'Exista…

