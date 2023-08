Stiri pe aceeasi tema

- Pe langa multiplele probleme care pot aparea dupa o balaceala intr-o apa improprie, cum ar fi scaune apoase, varsaturi sau alte probleme digestive, dar și infecții și iritații ale pielii sau ochilor, urechile pot avea și ele de suferit.Vara este perioada in care medicii se confrunta frecvent cu patologii…

- Ambasada Romaniei in SUA arata faptul ca s-a aprobat, in Senatul SUA, proiectul de lege privind securitatea Marii Negre. Acest proiect va merge in Camera Reprezentanților, iar daca va trece și acolo, atunci situația de securitate in Marea Neagra se va schimba radical. Ambasadorul Romanei in SUA susține…

- Valorile indicatorului microbiologic E.coli analizat au prezentat creșteri sporadice peste norma stabilita in cadrul monitorizarii zonelor de imbaiere de pe litoralul Marii Negre din Romania, a anunțat miercuri Ministerul Sanatații.Potrivit ministerului, clasificarea apelor de imbaiere se face pe…

- Infectia cu bacteria Clostridium Difficile poate duce la decesul pacientilor, iar reprezentantii Spitalului Clinic CF Timisoara transmit ca in aceasta unitate sanitara nu exista infectii cu aceasta bacterie. Ultimul caz si singurul de infectare cu Clostridium Difficile a fost anul trecut, la acest spital.”Infectia…

- Nisipul fin, apa limpede și fara alge, dar și adancimea mica a apei, o fac perfecta pentru cei care vor sa petreaca un concediu la malul marii.Plaja din Sulina este cea mai lata portiune de acest fel de pe litoralul Marii Negre si are cel mai fin nisip din Europa.In primul rand, este important sa luam…

- ”Ca urmare a masurilor adoptate de executiv in ultimul an si jumatate, Romania isi va castiga independenta energetica intr-un timp foarte scurt: Romgaz si OMV-Petrom au decis sa dezvolte perimetrul Neptun Deep, cel mai mare proiect de gaze naturale din zona romaneasca a Marii Negre. Cand exploatarea…

- Ordinul de incepere a lucrarilor la gazoductul Tuzla-Podisor, un proiect de aproximativ 500 de milioane de euro, a fost semnat, vineri, in prezenta viceprim-ministrului Marian Neacsu si a ministrului Energiei, Sebastian Burduja.Marian Neacsu a declarat ca acest proiect va face legatura intre…