- Doi britanici și un marocan prinși de forțele ruse in Ucraina au fost condamnați la moarte de un tribunal din Donețk, potrivit agenției de presa RIA Novosti, deținuta de statul rus, relateaza BBC. „Curtea Suprema a RPD a pronunțat prima sentința impotriva mercenarilor – britanicii Aiden Aslin și Sean…

- Aiden Aslin, in varsta de 28 de ani, și Shaun Pinner, in varsta de 48 de ani, au fost capturați in urma cu doua saptamani in timp ce aparau Mariupol, din sud-estul Ucrainei. Cei doi ar putea fi pedepsiți cu moartea pentru crimele lor, avertizeaza procurorul așa-numitei Republici Populare Donețk. Procurorul…

- Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a rabufnit la adresa lui Vladimir Putin dupa prezentarea cetațenilor britanici capturați de trupele rusești in timp ce luptau pentru Ucraina. Boris Johnson a criticat dur tratamentul aplicat de Rusia celor doi britanici capturați in Ucraina, Aiden Aslin (28 de…

- „A avut loc un alt schimb de prizonieri. Astazi se intorc acasa 19 persoane, dintre care 10 militari (inclusiv 2 ofițeri) și 9 civili", a anunțat, joi, vicepremierul Irina Vereșciuk, pe canalul sau de Telegram, potrivit Unian.net .Printre cei eliberați se afla și raniți, a menționat Vereșciuk, care…

