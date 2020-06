Mercedes inca ofera un E300 DE care este PHEV insa foloseste un motor diesel In timp ce Toyota se mandreste de peste 25 de ani cu cele mai bune masini hibrid din lume, in timp ce BMW are inca in gama un i3 electric insa si modele e PHEV pe benzina cei de la Mercedes NU VOR SA RENUNTE LA MOTORUL DIESEL.

Este vorba de modelul Mercedes E300 DE care are sub capota… Citeste articolul mai departe pe autolatest.ro…

Sursa articol si foto: autolatest.ro

