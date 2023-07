Mercedes CLE Cabriolet dezvăluit complet în imagini oficiale Abia ieri, Mercedes-Benz a dezvaluit in premiera CLE Coupe și a publicat doar doua fotografii cu fratele sau decapotabil. Astazi, constructorul german face publice mai multe fotografii cu CLE-ul decapotabil, care va sosi pe piața dupa modelul cu acoperiș dur. Cu toate acestea, nu este vorba de un debut in toata regula, ci mai degraba de o avanpremiera detaliata a modelului. The post Mercedes CLE Cabriolet dezvaluit complet in imagini oficiale appeared first on Romania Libera . Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Constructorul german este pe cale sa dezvaluie un nou membru al gamei sale largi de modele. De aceasta data, noul model este un coupe cu doua uși, botezat CLE Coupe. Noul model va fi inlocuitorul direct al Clasei C Coupe și al Clasei E Coupe, iar acesta va fi disponibil inclusiv in varianta decapotabila.…

- Am mai vazut de mai multe ori testele lui Macan EV, dar acum avem o imagine teaser oficiala care prezinta designul mașinii. Schița a fost dezvaluita alaturi de un concept de barca electrica care folosește același sistem de propulsie ca și Macan EV. The post Noul Porsche Macan EV: prima schița oficiala…

- Dupa o lunga perioada de zvonuri și speculații, Volkswagen a dezvaluit oficial primele imagini cu noua generație Volkswagen Tiguan. Cea de-a treia iterație a SUV-ului compact ramane ascunsa sub camuflaj, insa constructorul german ne ofera cateva dintre detaliile importante despre noul model. Astfel,…

- OnePlus Nord 3 s-a lasat asteptat ceva timp, mai ales ca am fi crezut ca vine in 2022 si de fapt am primit un OnePlus Nord 2T. OnePlus Nord 2 va implini 2 ani in iulie 2023, iar acum succesorul OnePlus Nord 3 apare in fotografii oficiale si primeste un pret pentru piata din UE. Nu vedem prea multe surprize…

- La scurt timp dupa ce a ajuns in Columbia și a inceput filmarile pentru America Express, Irina Fodor a publicat imagini cu ea de la inceputul acestei experiențe. Prezentatoarea a inregistrat o premiera in viața ei, in cadrul sezonului 6 al celui mai dur reality show din Romania, difuzat de Antena 1.

- Palatul Buckingham a publicat noi fotografii de la incoronarea lui Charles al III-lea. Este vorba, in primul rand, de portretul celor trei generații de regi britanici - Charles, William și fiul acestuia, George.

- Un cocoș de munte a fost surprins in timpul ritualului de imperechere, intr-o serie de imagini rare din Munții Apuseni. Padurile din Parcul Natural Apuseni ofera un habitat sanatos pentru numeroase specii, asigurand condițiile de hrana, liniște și adapost pentru fauna bogata din parc, spun specialiștii…

- Lansarea a avut loc la sfarșitul saptamanii trecute și a adus in fața noastra inca un model construit pe platforma MEB a celor de la grupul VAG, Tavascan fiind practic un var indepartat a lui Volkswagen iD.5. Forma de SUV Coupe este astfel impartașita și cu modele precum Skoda Enyaq Cooupe iV sau Audi…