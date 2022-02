Mercedes Benz se focusează pe producția de mașini electrice Mercedes-Benz se asteapta ca pana in a doua jumatate a deceniului sa aiba fabrici care produc exclusiv vehicule electrice dar va evita sa construiasca uzine exclusiv pentru mașinile ecologie, pastrand liniile de producție flexibile, in concordanța cu cererea de pe piata. Producatorul auto german previzioneaza ca liniile sale de productie din fabrici vor trece integral la producerea exclusiva de vehicule electrice chiar mai rapid, a anuntat seful de productie Joerg Burzer, intr-un interviu acordat Reuters “Construirea unei fabrici pentru masini pe baterii necesita timp. Avem o alta abordare. Cu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

