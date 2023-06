Mercedes-Benz aduce ChatGPT pe automobilele sale Dupa ce am vazut ChatGPT ajungand pe telefoane mobile, ceasuri si fiind integrat in Bing, acum e momentul sa il vedem pe automobile. Chatbot-ul de la OpenAI a ajuns pe masinile companiei germane, deocamdata doar in faza de test. Mercedes-Benz face un beta testing cu ChatGPT ca asistent vocal in automobilele sale. Compania afirma ca soferii vor putea sa discute cu chatbot-ul intr-o serie de conversatii cerand detalii despre destinatie, sugerand o reteta noua pentru cina sau cerand raspunsuri la intrebari mai complexe. Toate in vreme ce atentia e spre drum si mainile pe volan. Programul de beta… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

Stiri pe aceeasi tema

