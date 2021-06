Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Economiei a elaborat un memorandum privind identificarea unei soluții pentru vânzarea/valorificarea participației României de pe platforma CIM Krivoi Rog cu toate drepturile și obligațiile aferente. Memorandumul se afla pe ordinea de zi a ședinței de Guvern de miercuri. Memorandumul…

- ”In data de 29.04.2021, MEAT a hotarat numirea unor noi membri pentru o perioada de 4 luni, selectia facandu-se din baza de CV-uri primite ca urmare a apelului facut de catre minister catre asociatii profesionale”, precizeaza ministerul. Indemnizatia bruta fixa lunara a membrilor CA, stabilita prin…

- Ce se intampla cu Salina Slanic? Ce ascunde opacitatea ministrului Claudiu Nasui și de ce transparența este doar o iluzie? In 7 aprilie, transmiteam oficial o interpelare pe adresa ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Claudiu Nasui, in care solicitam - ca reprezentant al prahovenilor…

- Statul este cel care ar trebui sa despagubeasca firmele pentru toate efectele ulterioare ale inchiderii afacerilor din cauza pandemiei si sunt fanul despagubirilor acordate cat mai mult sub forma de facilitate fiscala, a declarat, marti, intr-o videoconferinta de specialitate, Claudiu Nasui, ministrul…

- Vicepreședinte PNL, deputatul Gigel Știrbu, face apel la miniștrii Claudiu Nasui (Economie) și Bogdan Gheorghiu (Cultura) sa salveze Pasarela Regala din stațiunea Mamaia. Citește și: Decizie la guvernare: Pensionarii vor primi toți banii pierduți prin calculele greșite din vina statului .„Chiar…

- Hotararea de Guvern 315/2021 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului (MEAT) a fost publicata miercuri in Monitorul Oficial. Guvernul a adoptat actul inca din 10 martie 2021. Potrivit Hotararii de Guvern, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si…

- Guvernul a adoptat actul inca din data de 10 martie.Potrivit HG, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, instituție condusa in prezent de Claudiu Nasui (USR-Plus), va actiona in patru mari directii, respectiv in ceea ce privește schemele de ajutor de stat pentru sustinerea mediului privat,…