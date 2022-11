Stiri pe aceeasi tema

- Conform procedurilor din cadrul PNRR, Componenta 12 – Sanatate, Ministerul Sanatații a selectat 200 de centre comunitare integrate care vor beneficia de finanțare nerambursabila. Aceste obiective de investiții vor include construcția, reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea centrelor comunitare…

- Compenseaza emisiile de particule fine in timp ce automobilul se incarca, precum și atunci cand se afla in mișcare. Contribuție la ecosistemul urban: eficiența demonstrata in orașe. Totul se bazeaza pe principii stricte de sustenabilitate: sistemul de filtrare este produs in mare parte din materiale…

- ”EximBank si CEC Bank au structurat un pachet financiar in valoare totala de 139,2 milioane de lei destinat finantarii noii unitati de productie de BCA pe care compania Soceram, unul dintre cei mai mari producatori de materiale de constructii din Romania, o construieste la Targu Carbunesti (Gorj)”,…

- Nuclearelectrica SA si Nova Power & Gas SRL au lansat marti RoPower Nuclear SA, compania de proiect pentru dezvoltarea de reactoare modulare mici in Romania, pe locul fostei centrale electrice pe carbune din Doicesti, judetul Dambovita, potrivit unui comunicat de presa remis AGERPRES. Fii…

- Compania de stat Nuclearelectrica a solicitat Agentiei Internaționale pentru Energie Atomica (AIEA), cu sediul la Viena, sa efectueze o misiune SEED (Site and External Events Design) pentru a evalua procesul care a fost urmat in alegerea primului amplasament pentru o centrala cu reactoare modulare mici,…

- Primarul municipiului Moreni, Constantin Dinu, a semnat Contractul de finanțare pentru obiectivul de investiții ,,Construire creșa medie” finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliența, Componenta 15 – Educație, Investiția 1 – Construirea, echiparea și operaționalizarea a 110 creșe de catre…

- SN Nuclearelectrica SA si KGHM Polska Miedz SA anunta semnarea, in cadrul Forumului Economic de la Karpacz, Polonia, in data de 6 septembrie, a unui Memorandum de Intelegere neangajant pentru dezvoltarea de proiecte de reactoare modulare mici SMR ,Conform unui comunicat al SN Nuclearelectrica, cooperarea…

Cluj-Napoca – „smart city" ramane in haos urbanistic, cu reguli de construire depașite, trasate pe planșa de hartie. Contractul pentru noul PUG a fost reziliat de primarie/ Compania responsabila de proiect spune ca nu a primit datele necesare