Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantul statului Indiana in Congresul SUA, Jackie Walorski, a murit intr-un accident de masina. Potrivit ambasadorului Romaniei in SUA, politicianul republican a fost un sustinator al intereselor Romaniei in Congresul american.

- Ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii, Andrei Muraru, a publicat un mesaj de condoleante pe pagina sa de Facebook, dupa aflarea vestii prin care un membru al Congresului SUA a decedat. Este vorba de Jackie Walorski, apropiata a Romaniei, care a trait o perioada de timp in tara noastra.…

- Opt persoane, intre care un baiat de ani, au ajuns la spital, joi dimineața, in urma unui grav accident rutier produs pe DN28, in localitatea Lețcani, din județul Iași. Un microbuz și o camioneta, in care se aflau in total 13 persoane, au fost implicate in accident. „Accident rutier pe DN 28 in localitate…

- Peste 100 de nave asteapta sa intre pe bratul Sulina, ca sa ajunga in porturile de la Dunare de pe sectorul dintre Ucraina și Romania, pentru a fi incarcate cu cereale, anunța Agenția de presa Rador. In portul Constanta se lucreaza la capacitate extinsa, cu mii de tone de cereale ucrainene descarcate…

- NATO a anunțat ca ofera Qatarului sprijin pentru aspectele de securitate ale Cupei Mondiale de Fotbal (FIFA), programata sa se desfașoare in Qatar intre 21 noiembrie și 18 decembrie. Romania va contribui, prin intermediului Serviciului de Paza și Protecție, la formarea impotriva amenințarilor CBRN,…

- Alerta cu bomba, sambata seara, la podul istoric care face legatura intre Romania și Ucraina. Poliția de Frontiera a fost nevoita sa opreasca activitatea, timp de cateva ore, pana s-au finalizat verificarile. O persoana a sunat la 112, spunand ca podul de legatura cu localitatea Solotvino va fi aruncat…

- Noul președinte al Ungariei, Katalin Novak, care și-a preluat mandatul in urma cu doar o saptamana, a facut, vineri, prima sa vizita de stat in Romania. Novak a facut jogging in Parcul Central din Cluj și a declarat ca țara sa și Transilvania sunt „legate ombilical” prin cultura maghiara. „Cultura noastra…

- Ministerul Justitiei (MJ) a anuntat, luni, ca a declansat o noua procedura pentru selectarea a inca 11 candidati pentru functia de procuror european delegat in Romania. Decizia MJ vine dupa ce, in februarie, doar doi procurori au fost admiși sa ocupe posturi de procuror european delegat. Patru procurori…