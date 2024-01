Stiri pe aceeasi tema

- Hasan Kaya, un cetatean turc din Targu Mures, s-a indragostit de poeziile lui Mihai Eminescu si astfel a decis sa puna versurile poetului roman intr-o melodie cantata la saz, un instrument cu coarde foarte popular in Turcia.Acesta marturiseste ca a auzit despre Mihai Eminescu atunci cand a venit in…

- Mihai Eminescu s-a nascut la 15 ianuarie 1850, la Botosani (și a copilarit la Ipotesti) fiind al saptelea dintre cei 11 copii ai caminarului Gheorghe Eminovici si ai Ralucai Eminovici. A publicat primul sau poem („La mormantul lui Aron Pumnul“) la varsta de 16 ani, iar la 19 ani a plecat sa studieze…

- Naționala feminina de polo pe apa a Romaniei joaca, pentru a doua oara in istoria sa, la Campionatul European, ce se desfașoara in orașul olandez Eindhoven, intre 3-15 ianuarie. Tricolorele, antrenate de Ionuț Cismaru și Pavel Popescu, sunt in grupa C, impreuna cu: Serbia, Cehia și Turcia. Primele intalniri…

- Sportivii de la ACS Lupte BSG Targu Mureș s-au prezentat onorabil la turneul internațional WW U15 – Cupa „Ștefan cel Mare". Competiția s-a desfașurat la Putna, in perioada 8-10 decembrie și a reunit peste 180 de sportivi din Ucraina, Turcia, Republica Moldova, dar și 10 echipe din Romania. „Fetele noastre…

- Unul dintre cei mai buni antrenori de ciclism din Romania, Berekmeri Csongor, a decedat in cursul zilei de duminica, 3 decembrie, la varsta de 71 de ani, la Targu Mureș. Tragica veste a fost data de catre jurnalistul sportiv Aurel Rațiu, care a publicat urmatorul text pe pagina sa de Facebook: "Știam…

- Excelența Sa Kathleen Ann Kavalec, ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania, a efectuat vineri, 27 octombrie, o vizita la Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" din Targu Mureș. "Din partea Ambasadei SUA, la intalnire au mai participat atașatul…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș anunța ca ediția din acest an a Conferinței de Neurofiziologie Clinica, cu participare internaționala, va avea loc in perioada 27 – 29 octombrie, la Centrul UNiX (str. Victor Babeș nr. 15). Manifestarea științifica…