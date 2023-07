Stiri pe aceeasi tema

- Piesea de a Fly Project, Toca Toca, a facut 15,1 miliarde, doar de la inceputul anului 2023, ajungand in topul statisticilor YouTube ca cel mai iubit video. Pentru ca oameni din toata lumea fac acest trend al dansului pe Toca Toca, din Asia, Africa și pana in Europa, Fly Project lanseaza un remix pack…

- “Emigram la mare” este noul single al trupei Body&Soul si a fost lansat chiar in buza verii, in luna iulie. Melodia va sta la plaja cu voi, pe tot litoralul romanesc.Se consuma cu bere rece și fete frumoase Baietii care au facut ravagii in trecut cu piese gen „Super femei” si ” Ne-au topit caldurile”…

- „La data de 23 Iunie a.c., in jurul orei 04:00, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Brigada Rutiera, aflați in exercitarea atribuțiilor de serviciu, au procedat la oprirea unui autovehicul condus de catre o femeie, pe o strada din sectorul 2.In urma verificarilor…

- George Simion, liderul AUR, a declarat marți, 13 iunie, ca a mers la consultarile de la Palatul Cotroceni cu un cadou pentru Klaus Iohannis, care a implinit astazi 64 de ani, respectiv un bilet de avion doar dus spre Tenerife.„Pai, nu poți sa vii la ziua omului cu mana goala. Daca PSD i-a dat cadou…

- Chaow Mix, un proiect muzical indrazneț și inovator, s-a lansat pe scena muzicala cu un scop precis: sa ofere publicului o viziune noua și revigoranta asupra melodiilor cunoscute de catre publicul larg. Prin remixurile sale, Chaow Mix vrea scoata la lumina piesele hit din trecut și sa le aduca in prezent,…

- Bogdan Ioan a ajuns cunoscut publicului datorita prestației de top din cadrul concursului de talente Vocea Romaniei și este caștigatorul ediției din 2018. Artistul a cucerit publicul instant cu vocea sa incredibila, iar prima sa apariție in concurs, cover-ul piesei Earth Song de la Michael Jackson,…

- „Shitsuren (失恋)”, videoclipul single-ului de debut al artistei MidoriStars, un clip care exploreaza etapele unei desparțiri, a fost nominalizat la categoria Best Pop Music in cadrul Japan Indies Music Awards, eveniment care va avea loc in data de 17 mai 2023, in Tokyo. Japan Indies Music Awards celebreaza…