Trupele ruse au tras cu artilerie grea asupra a doua comunitați din regiunea ucraineana Dnipropetrovsk, in noaptea de 9 spre 10 decembrie, ranind patru civili - a anuntat guvernatorul Valentin Reznicenko.

Trupele din mai multe unitați militare rusești de elita aflate de-a lungul granițelor NATO au suferit pierderi de 30 pana la 40% in invazia in curs a Moscovei in Ucraina, a declarat un oficial european din domeniul apararii, trupele experimentate fiind acum inlocuite de rezervele recent mobilizate,…

Oficialii ucraineni spun ca este dificil sa ia legatura cu civilii din orasul Herson, care a ramas deconectat de la internet, in timp ce fortele rusesti se retrag pe malul opus al fluviului Nipru, relateaza CNN, informeaza News.ro.

Potrivit purtatorului de cuvant al Forțelor Aeriene, Yurii Ihnat, Rusia intenționeaza sa achiziționeze rachete balistice din Iran și probabil ca le va plasa la granița de nord cu Ucraina. De acolo, forțele ruse pot trage in ținte din toata Ucraina, a spus el, potrivit kyivindependent.

Rușii au decis sa nu returneze parintilor copiii din Enerhodar plecați in "vacanța" in regiunea Krasnodar din Rusia - a raportat, duminica, primarul orașului, Dmitro Orlov.

Ministerul britanic al Apararii a precizat ca Rusia a orchestrat o campanie de distragere a atentiei, anuntand ca 70.000 de militari belarusi vor fi implicati intr-un nou grup comun de forte ruso-belaruse, relateaza The Guardian.

Primarul din Melitopol, Ivan Fedorov, a raportat, vineri, ca la ora 07:00, a avut loc o explozie, care a fost resimtita de locuitorii din centrul orașului, scrie Rador.

Primarul din Melitopol, ucraineanul Ivan Fedorov, a declarat, joi, ca rușii au organizat un atac terorist intr-o piața din centrul orașului, pentru a acuza autoritațile ucrainene inainte de a desfasura pseudo-referendumul planificat de ocupanti.