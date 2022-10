Melinești, una dintre zonele defavorizate din sectorul 4 -– model de regenerare urbană Unul dintre cartierele defavorizate ale sectorului 4 devine, ușor-ușor, una dintre regiunile elegante ale Capitalei! Este vorba de zona situata pe strada Melinești. Se lucreaza de ceva timp in aceasta zona, pe un șantier care a menținut un ritm susținut susținut. Scopul lucrarilor a fost acela de a completa lipsurile din zona! Imobilele de 4 […] The post Melinești, una dintre zonele defavorizate din sectorul 4 -– model de regenerare urbana first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

