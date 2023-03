Stiri pe aceeasi tema

- Ovidiu Buta și Joaquin Bonilla au fost eliminați zilele trecute de la „America Express”. Cei doi intrase in cursa pentru ultima șansa alaturi de Catalin Bordea și Nelu Cortea, dar și Catalin Scarlatescu și Doina Teodoru. Invitați in cadrul emisiunii Xtra Night Show, Ovidiu și Joaquin au fost surprinși…

- Andreea Balan și Andreea Antonescu au trecut prin momente de groaza la America Express - Drumul Aurului. Cele doua concurente au calatorit intr-o camioneta in care au suportat frigul și ploaia torențiala.Prima imunitate din Guatemala a fost caștigata de Bie și Mikey in ediția de luni seara America Express.…

- In exclusivitate la Xtra Night Show, Puya și Melinda au vorbit totul despre experiența in America Express - Drumul Aurului. Cei doi soți au marturisit motivul pentru care au rezistat atat de mult in competiție și nu s-au plans ca vor sa mearga acasa. Iata ce declarații au facut artistul și frumoasa…

- America Express isi poarta echipele mai departe, pe Drumul Aurului, unde probele si surprizele intalnite in cale nu inceteaza sa ii uimeasca pe concurenti. Pentru Puya si sotia sa, Melinda, cursa nebuna de la Antena 1 a venit cu un mare soc. Gestul unui sofer i-a lasat pur si simplu masca. The post…

- Marea aventura America Express a inceput duminica, pe 16 ianuarie, la Antena 1. In cadrul acestui concurs incredibil, noua perechi de vedete și coechipierii sai au acceptat provocarea de a parcurge Drumul Aurului și a de gasi marele premiu de 100.000 de euro. Cine este Joaquin Bonilla, partenerul de…

- Mai sunt trei zile pana cand America Express – Drumul Aurului incepe la Antena 1! Aventura suprema, care poarta 9 echipe de vedete pe un traseu incarcat de adrenalina și misuni ce par imposibile, vine la Antena 1 cu o premiera maraton: duminica, 15 ianuarie, de la ora 20:00, și luni, marți și miercuri,…

- Ovidiu Buta și Joaquin Bonilla s-au intalnit cu cele mai neașteptate situații in aventura America Express. Show-ul de la Antena 1 incepe pe 15 ianuarie, de la ora 20:00. Mai sunt doar cateva zile pana cand America Express – Drumul Aurului , cel mai așteptat reality show din Romania, incepe la Antena…

- America Express – Drumul Aurului, cel mai dur reality show din Romania, vine la Antena 1 cu o premiera maraton: duminica, 15 ianuarie, de la ora 20:00, și luni, marți și miercuri, 16, 17 șI 18 ianuarie, de la 20:30.