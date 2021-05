Stiri pe aceeasi tema

- Rasunatorul divorț dintre Bill Gates și Melinda Gates a devenit subiect de presa in intreaga lume. Dupa divorț fosta soție a miliardarului a luat o decizie surprinzatoare. Dar, la banii pe care ii are, putem spune ca-și permite luxul de a plati sume exorbitante. Divorțul anului 2021 Cuplul și-a anunțat…

- O companie de investiții fondata de Bill Gates din profiturile de la Microsoft a transferat acțiuni in valoare de peste 1,8 miliarde de dolari catre Melinda Gates la o zi dupa anunțul divorțului dintre cei doi, potrivit site-ului Bloomberg, citeaza digi24.ro.

- Sfârșitul anului 2022: doar atunci lumea va reveni „cu totul la normal” dupa pandemie, este prezicerea miliardarului Bill Gates. Fondatorul lui Microsoft spune ca criza de sanatate a fost „o tragedie incredibila”, singurul punct luminos fiind apariția vaccinurilor. „Spre…