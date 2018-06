Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, ar urma sa mearga luni in Parlament la "Ora Guvernului”, la invitatia grupului PMP, pentru a da explicatii despre Memorandumul privind mutarea Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim. Melescanu a fost audiat in 9 mai in Comisia de politica externa a…

- Melescanu este chemat la "Ora Guvernului", in plenul Camerei Deputatilor, de la ora 16.00. Ministrul de Externe a fost audiat in 9 mai in Comisia de politica externa a Camerei Deputatilor, unde a dat explicatii in legatura cu Memorandumul aprobat de Guvern privind mutarea Ambasadei Romaniei din Israel.…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, ar urma sa mearga luni in Parlament la „Ora Guvernului”, la invitatia grupului PMP, pentru a da explicatii despre Memorandumul privind mutarea Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim.

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, ar urma sa mearga luni in Parlament la „Ora Guvernului”, la invitatia grupului PMP, pentru a da explicatii despre Memorandumul privind mutarea Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim.

- Melescanu spune ca o decizie de mutare a ambasadei la Ierusalim ar putea afecta candidatura Romaniei la Consiliul de Securitate al ONU Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, miercuri, in Comisia de politica externa a Camerei Deputatilor, ca o decizie de mutare a Ambasadei de la Tel Aviv…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, este audiat, miercuri, in Comisia de politica externa a Camerei Deputaților in legatura cu Memorandumul privind evaluarea mutarii Ambasadei din Israel.

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat ca a trimis presedintelui Iohannis, pentru informare, Memorandumul pentru initierea unei analize referitoare la oportunitatea mutarii Ambasadei Romaniei din Israel, de la Tel Aviv la Ierusalim.El a precizat ca nu a discutat cu presedintele…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat ca a trimis presedintelui Iohannis, pentru informare, Memorandumul pentru initierea unei analize referitoare la oportunitatea mutarii Ambasadei Romaniei din Israel, de la Tel Aviv la Ierusalim. El a precizat ca nu a discutat cu presedintele Iohannis…