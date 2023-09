MELANCOLII DE BACOVIENI CU IDENTITATEA FURATĂ. ASTĂZI: DAN COJANU ȘI MIHAI EMIL TOMA Ne-am nascut in anul 1959, un an foarte bun, dupa opinia specialiștilor in vinificație, unul foarte prost, daca ar fi sa dam crezare analizelor realizate de istorici. Ne-am cunoscut in urma cu exact 50 de ani la o adunare a participanților la expedițiile „Cutezatorii”, celebrele competiții organizate pentru pionierii de la diferitele școli generale – […] Articolul MELANCOLII DE BACOVIENI CU IDENTITATEA FURATA. ASTAZI: DAN COJANU ȘI MIHAI EMIL TOMA apare prima data in Deșteptarea Bacau - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

- Rodica Matei (Popovici) Prima generație de „bacoviști” – 1967. Reflecții de absolventa Anul acesta am implinit 56 de ani de la absolvirea liceului (1967); nu a oricarui liceu, ci a celui mai bun liceu din Bacaul acelor timpuri – Liceul „George Bacovia” (azi, Colegiul Național „Ferdinand I“). Fericitul…

- La revenirea poetului Bacovia pe soclul sau Un grup de elevi dintr-o generație stralucita ne-a consultat pe noi, foștii profesori, cum ar putea proceda pentru a așeza un alt bust al poetului (cel vechi a fost luat) pe un soclu ramas trist și gol, nu departe de bustul regelui Ferdinand I, cel care, in…

- Ma numesc Daniela Heber și am absolvit Liceul „George Bacovia” in anul 1978, clasa a XII-a A. Pe atunci, ma chema Perlzweig, un nume care era pronunțat diferit și inventiv de profesorii noștri, obiect de amuzament permanent al clasei. Cand se deschidea catalogul la litera „P“, dupa o mica pauza, urma,…

- Am fost eleva a Liceului „George Bacovia” in perioada 1974 – 1978. Am intrat la liceu in urma unui examen de admitere. Am fost prima generație care a susținut examen „de treapta”. Liceul era socotit a fi cel mai bun din oraș la acea vreme și cel mai potrivit pentru cei cu inclinații catre „real”, […]…

- Ma numesc Gabriel Oltu Gheorghe și am absolvit Liceul „George Bacovia” in anul 1978. Am urmat Facultatea de Electronica și Telecomunicații din cadrul Institutului Politehnic București pe care am terminat-o in 1984 și de peste 30 de ani sunt in conducerea unei societați comerciale de profil electrotehnic…

- Rememorand momentul 1997 Ma numesc Dan Petrușca. Intre anii 1996 și 1998, am fost profesor de limba și literatura romana la C. N. „Ferdinand I” din Bacau. De fapt, lucrurile s-au intamplat altfel: am ajuns acolo ca profesor la Liceul „George Bacovia” și am plecat ca profesor de la C. N. „Ferdinand…

- Ma numesc Bogdan Marcu și sunt absolvent de Bacovia, promoția 1978, clasa a XII-a A. Sunt nascut la 13 Aprilie 1959, in Bacau. Impart data de naștere a lunii și zilei cu Thomas Jefferson, unul dintre „founding fathers” al Statelor Unite, țara care mi-e a doua Patrie, figura istorica draga mie prin curaj,…

- „(…) Liceu, – cimitir/ Al tinereții mele -/ In lume m-ai dat/ In valtorile grele,/ Atat de blazat…” (George Bacovia, Liceu; 1916) „Bacovienii” – pagina de aur a invațamantului bacauan Marturisesc cu nedisimulata mandrie ca sunt absolvent de „Bacovia”, promoția 1993. Am facut parte din ultima generație…