Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Mel Gibson va putea fi citat pentru a depune marturie impotriva lui Harvey Weinstein in procesul in cadrul caruia fostul producator de film va fi judecat pentru viol la Los Angeles, a decis vineri o judecatoare din Statele Unite, informeaza site-ul revistei americane Variety. Fii la…

- Postul american HBO, care difuzeaza din august „House of the Dragon, serial derivat din „Game of Thrones”, se bucura de audiente din ce in ce mai mari pentru fiecare episod, scrie Variety. Al cincilea episod, disponibil de luni, a atras in Statele Unite cu 3% mai multi telespectatori fata de episodul…