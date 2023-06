Mehedinți: O minoră a dispărut de acasă O minora de 14 ani a disparut de acasa, din comuna mehedințeana Garla Mare și nu a mai revenit. Astazi tatal Cristianei-Madalina-Ștefania Bacica a sesizat Poliția Orașului Vanju Mare. In urma verificarilor efectuate s-a stabilit ca persoana in cauza nu sufera de afecțiuni psihice și nu obișnuia sa plece de la domiciliu. Semnalmentele persoanei disparute: 1,60 metri inalțime, ochi caprui, fața ovala, aproximativ 55 kg, par lung brunet cu breton. La momentul plecarii minora era imbracata in blugi gri. Oricine poate oferii detalii este rugat sa apeleze SNUAU 112 sau sa informeze cea mai apropiata… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

