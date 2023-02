Stiri pe aceeasi tema

Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a precizat, miercuri, ca analiza Executivului referitoare la organizarea alegerilor locale in localitatile care nu au primari este inca in derulare si nu exista o decizie concreta privind stabilirea unei date pentru aceste alegeri.

Furtunile care s-au abatut asupra statului american California in ultimele 10 zile le-au determinat pe autoritatile locale sa emita ordine de evacuare in orasul Montecito, unde locuiesc printul Harry si sotia lui, Meghan, si unde alunecarile de teren ameninta numeroase vile de lux, informeaza AFP.

Ndileka Mandela, una dintre nepoatele liderului sud-african Nelson Mandela, s-a aratat enervata in publicatia The Australian, de faptul ca printul Harry si sotia sa se folosesc, in documentarul lor Netflix "Live to Lead", de numele bunicului ei, potrivit news.ro

Juriul din procesul fotbalistului francez Benjamin Mendy, acuzat in Marea Britanie de sapte violuri, s-a retras, luni, pentru a delibera dupa patru luni de audieri, anunța News.ro.

Netflix a lansat joi primele imagini ale mult-asteptatului serial documentar despre viata lui Meghan Markle si a printului Harry.

Meghan Markle, sotia printului Harry, a primit amenintari cu moartea "dispretuitoare" cand ea si sotul ei erau inca membri activi ai familiei regale britanice, a anuntat un inalt oficial al politiei, relateaza AFP.

Fostul vicepreședinte al SUA Mike Pence a declarat ca nu va depune marturie in fața comisiei Camerei Reprezentanților care cerceteaza atacul din 6 ianuarie 2021 asupra Capitoliului SUA, deoarece Congresul "nu are dreptul la marturia mea", anunța Rador.