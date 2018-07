Stiri pe aceeasi tema

- In timpul primului turneu regal alaturi de sotul ei, Printul Harry, Ducesa de Sussex a facut o greseala de protocol semnificativa, potrivit cutumelor monarhiei, starnind controverse. Persoana care a dezvaluit acest lucru a incercat ulterior sa remedieze situatia, insa a fost prea tarziu.

- Poate cea mai mediatizata vedeta de pe intreaga planeta in ultimele luni, Meghan Markle reuseste sa atraga toate privirile la fiecare aparitie publica. In prezent, ea se afla alaturi de sotul ei, Printul Harry, intr-un turneu regal in Irlanda, dar una dintre deciziile ei i-a mirat pe multi. Chiar daca…

- Meghan Markle, fosta actrița americana din ”Suits” care s-a casatorit cu Prințul Harry pe 19 mai, a atras inca o data atenția la un eveniment la care a luat parte de curand, intrucat a facut o alegere extrem de indrazneața in ceea ce privește ținuta ei.

- Meghan Markle era o femeie obișnuita pana la casatoria c rasfațatul Reginei Elisabeta a II-a, Prințul Harry. Fosta actrița americana a intrat intr-o familie de vița nobila și s-a ales și cu un titlu regal: Ducesa de Sussex.

- Meghan Markle si Printul Harry, deveniti duci de Sussex dupa ce s-au casatorit sambata, planuiesc sa il viziteze pe Thomas Markle in Mexic, dupa ce isi vor incheia luna de miere, scrie The Sun, potrivit news.ro.Potrivit unei surse apropiate familiei regale, citate de tabloidul The Sun, cei…

- „Nunta Regala e o explozie financiara , o industrie intreaga“, spune Amalia Enache in cadrul emisiunii „Adevar sau provocare“, de pe Unica.ro. (Foto: Vlad Chirea) Invitata in cadrul emisiunii „Adevar sau provocare“, de pe Unica.ro, Amalia Enache a povestit despre experienta de corespondent special PRO…

- Printul Harry si Meghan Markle au invitat un episcop american sa participe la oficierea slujbei lor de casatorie, care va avea loc weekendul viitor, o initiativa mai putin obisnuita in traditia nuntilor din familia regala britanica, informeaza DPA. Reverendul Michael Bruce Curry din Chicago,…