Meghan Markle și Prințul Harry nu-și vor numi fiica Diana, spune o sursă Meghan Markle (39 de ani) și Prințul Harry (36 de ani) „foarte puțin probabil” iși vor numi fiica Diana, susține o sursa. Pe 14 februarie 2021, Meghan și Harry au anunțat ca vor deveni parinți pentru a doua oara, iar in interviul oferit jurnalistei Oprah Winfrey (67 de ani) perechea a dezvaluit ca va avea o fiica. „Este fetița”, a spus Harry. „Sa avem un fiu și o fiica, ce ne-am putea dori mai mult? Avem familia noastra, știi, noi patru și cei doi caini ai noștri. Este grozav”, a continuat. „Anul acesta a fost nebun pentru noi toți, dar sa avem spațiu in aer liber sa ieșim la plimbari cu Archie,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

