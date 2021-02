Printul Harry al Marii Britanii si sotia sa Meghan, Ducesa de Sussex, asteapta al doilea copil, a declarat duminica un purtator de cuvant al cuplului pentru agentia britanica de stiri Press Association. Anul trecut, in iulie, Meghan Markle a pierdut o sarcina, anunț pe care l-a facut printr-un articol in New York Times , in care arata ca 2020 a fost un an dificil pentru toata lumea. „Știam in timp ce imi strangeam in brațe primul copil nascut, ca il voi pierde pe al doilea. Pierderea si durerea ne-au afectat pe fiecare dintre noi in 2020”, scrie ea in articol. In articolul din NYT, soția prințului…