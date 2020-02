Meghan Markle şi-a găsit job! Salariul ei este însă neaşteptat de mic Inceputul lunii ianuarie a noului an a fost marcat de un anunț-surpriza venit din partea ducilor de Sussex. Meghan Markle și Prințul Harry au renunțat la rangul de membri seniori ai familiei regale britanice. Informația a venit la finalul mai multor luni in care jurnaliștii britanici au tot scris despre o racire a relațiilor dintre Harry, fratele sau, William, și regina Elisabeta a doua. Noua ipostaza i-a adus lui Harry numai beneficii, primind o oferta de munca din partea Burger King. Compania il vrea pe poziția de asistent de vanzari. Reprezentanța Burger King din Argentina a fost… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

