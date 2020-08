Stiri pe aceeasi tema

- Lady Gaga și Ariana Grande au filmat de curand videoclipul pentru cea mai noua piesa lansata impreuna. Insa, cele doua vedete au dezvaluit ca in spatele camerelor de filmat a avut loc și un mic accident. Se pare ca in timp ce se aflau la filmari, Lady Gaga a zgariat-o pe Ariana, in timp ce dansau,…

- Prințul Louis, cel de al treilea copil al ducilor de Cambridge, a implinit, la sfarșitul lunii aprilie, varsta de 2 ani. Intr-o imagine facuta publica pentru a marca aniversarea micului prinț, se poate vedea cat de mult seamana acesta cu tatal sau, Prințul William. Imaginea, realizata de Kate Middleton,…

- Suri Cruise s-a gtransformat intr-o adevarata domnișoara. Are 14 ani și seamana incredibil de mult cu celebrul ei tata, Tom Cruise. Fiica actorului șia lui Katie Holmes a ieșit in oraș cu prietenii, purtand masca și pastrand distanțarea sociala. Cu aceasta ocazie, ea a aratat ca are un stil vestimentar…

- Kelly Clarkson (38 ani) divorțeaza de Brandon Blackstock dupa un mariaj de șase ani. Artista a depus actele de divorț saptamana trecuta, la un tribunal din Los Angeles. Cantareața și Brandon (43 ani) s-au casatorit in anul 2013 și au impreuna doi copii: o fetița, River, de cinci ani, și un baiat, Remington,…

- Demi Lovato a avut o perioada dificila dupa ce a fost la un pas de moarte din cauza unei supradoze de droguri, insa acum pare sa-și fi gasit liniștea și fericirea. Iar cel care a ajutat-o sa ajunga aici este un tanar actor, celebru pentru rolul sau, Fenmore Baldwin, din serialul „Tanar și Neliniștit”.…

- Meghan, ducesa de Sussex si sotia printului Harry al Marii Britanii, a vorbit despre moartea lui George Floyd, afro-americanul care a decedat saptamana trecuta in timp ce se afla in custodia politiei din Minneapolis.