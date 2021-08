Stiri pe aceeasi tema

- Meghan Markle implinește azi, 4 august, varsta de 40 de ani și odata cu ziua aniversarii au ieșit la iveala detalii picante din trecutul soției prințului Harry. Puțini știu ca, de fapt, inainte sa se casatoreasca cu alesul inimii sale, aceasta a fost implicata intr-o casnicie și se zbatea pentru o cariera…

- Regina Elisabeta a II-a și prințul William s-au numarat printre membrii familiei regale britanice care i-au urat "La multi ani!" ducesei de Sussex, Meghan Markle, cu ocazia implinirii varstei de 40 de ani pe 4 august. Meghan isi va sarbatori ziua la Montecito, California, unde locuieste impreuna cu…

- Meghan Markle și prințul Harry nu au vrut sa foloseasca titlul de conte de Dumbarton pentru Archie deoarece ar fi fost jignitor, chiar batjocoritor. Surse au declarat pentru Telegraph ca ducii nu era dornici sa foloseasca titlul de Contele de Dumbarton – un titlu de nobil scoțian – pentru Archie, deoarece…

- Ducesa de Sussex a participat la ediția de duminica a NPR și a vorbit despre „Banca‟. Cartea a fost inspirata de poezia pe care i-a scris-o soțului prințul Harry pentru Ziua Tatalui 2019, la doar cateva saptamani dupa ce li s-a nascut primul copil, Archie, scrie publicația People. In timpul interviului,…

- The Bench, cartea pentru copii a Ducesei de Sussex, a fost lansata marți, 8 iunie, in Marea Britanie. Cartea nu a reusit sa ajunga in topul celor mai bine vandute aparitii editoriale. Chiar inainte de lansare, The Bench, cartea pentru copii a lui Meghan Markle a facut deja obiectul multor... The post…

- Dupa interviul acordat lui Oprah Winfrey, printul Harry si Meghan Markle au fost in centrul atentiei. Jurnalista Candice Owens face acuzatii pe Twitter la adresa lui Meghan si spune ca il manipuleaza pe print.

- Un serial documentar produs de printul Harry si Oprah Winfrey va avea premiera in luna mai. Serialul „The Me You Can’t See” va avea loc pe 21 mai, pe Apple TV Plus. Potrivit Variety, Winfrey si Harry vorbesc in serial despre sanatatea mintala si emotiile care apar in anumite situații. In serial vor…