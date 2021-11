Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul se grabește sa aprobe plafonarea prețurile la energie și gaze și compensarea facturilor, in ciuda protestelor furnizorilor. Dupa ce, saptamana trecuta, Senatul a discutat și a aprobat proiectul intr-o singura zi, schema de sprijin pentru consumatorii casnici și firme a ajuns pe ordinea de…

- ​Senatul SUA a aprobat joi legislația prin care se majoreaza temporar plafonul datoriei guvernamentale federale peste 28.400 de miliarde, pentru a evita o intrare în stare de neplata istorica, transmite Reuters. Aprobarea proiectului doar amâna pâna la începutul lunii…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, spune ca va depune plangere penala pentru abuz in serviciu fața de toți demnitarii implicați in decizia luata de Guvern, de alocare de fonduri din Fondul de Rezerva, acuzand ca banii au mers catre primarii conduse de PNL

- Liderul PSD il acuza pe premier ca ”și-a platit funcția” din banii statului, in timp ce oamenii sufera de frig, saracie și foame. ”Iohannis și Cițu au decis ca, daca nu traiți intr-o comunitate condusa de un liberal, veți suferi de frig, saracie și foame! Au alocat 80% din banii pentru administrația…

- Centriști acuzați ca sunt în serviciul lobbiștilor sau ca sunt prea apropiați de republicani și o aripa de stânga care ar dori cheltuieli iresponsabile: democrații se sfâșie pe planurile titanice de investiții dorite de Joe Biden, care lâncezesc în Congres în lipsa…

- Senatorul democrat Bob Menendez, presedintele Comisiei pentru Relatii Externe din Senatul SUA, a criticat dur, marti, refuzul unor membri ai Administratiei Joseph Biden de a participa la investigatia parlamentara...

- Senatoarea PNL Alina Gorghiu a reacționat pe pagina sa de Facebook la informațiile aparute in presa despre noul dosar al premierului Florin Cițu din Statele Unite ale Americii. „Eu știu ca e musai ca Florin Citu sa aiba zeci de dosare pana la Congres”, afirma, ironic, senatorul PNL. „Dar, in noua poveste,…

