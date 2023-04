Pe fondul tensiunilor regale, Meghan Markle, 41 de ani, a semnat un contract cu agenția globala de divertisment William Morris Endeavor (WME), care are sediul la Hollywood, scrie CNN.„Suntem onorați sa anunțam ca WME o reprezinta acum pe Meghan, Ducesa de Sussex in toate domeniile”, a transmis agenția, intr-o postare pe Twitter, in care soția prințului Harry poarta o rochie fara maneci și are parul coafat elegant.„Agenția se va concentra pe dezvoltarea afacerilor sale, inclusiv producția de film și televiziune, parteneriate cu brand-uri și multe altele”, a precizat WME.Cu toate acestea, potrivit…