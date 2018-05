Stiri pe aceeasi tema

- Fosta actrita americana Meghan Markle (36 de ani) si printul britanic Harry (36 de ani) s-au casatorit in cadrul unei ceremonii emotionante. Mireasa a purtat o rochie simpla, cu maneca lunga si un voal alb lung de cinci metri, creatie Givenchy.

- Rochia de mireasa a lui Meghan Markle, care, sambata, se casatoreste cu printul Harry, este o creatie a aclamatului designer britanic Clare Waight Keller, care, anul trecut, a devenit prima femeie director artistic al casei de moda franceze Givenchy.

- In sfarsit! Iata rochia de mireasa a lui Megan Markle! Mireasa a aratat uimitor intr-o rochie clasica, cu maneci lungi si cu umerii usor cazuti, un voal pana aproape de genunchi si o trena uriasa din dantela fina. Meghan Markle a aparut zambitoare dar vizibil emotionata la capela Saint George pentru…

- Printul Harry al Marii Britanii (33 de ani) si fosta actrita americana Meghan Markle (36 de ani) s-au casatorit la Capela St. George din Windsor, devenind astfel Duce si Ducesa de Sussex. Ceremonia a fost una extrem de emotionanta, iar daca mireasa a zambit tot timpul, mirele cu greu si-a putut stapani…

- Meghan Markle in rochie de mireasa, iata momentul cel mai așteptat al marelui eveniment regal se petrece chiar acum. Meghan Markle a plecatde la Hotel Cleveland imbracata in rochie de mireasa și avțnd chipul acoperit cu un voal alb. Aceasta se afla in mașina alaturi de mama sa. Citește și – Primele…

- Markle, in varsta de 36 de ani, ar urma sa poarte o rochie de mireasa creata de acelasi designer pe care l-a ales pentru tinuta ei din fotografiile prin care ea si printul Harry si-au anuntat logodna. Rochia ar urma sa fie una cusuta manual, decorata cu multe margele. Aceasta ar urma sa fie prima dintre…

- Printul Harry si Meghan Markle si-ar fi dublat bugetul de nunta, asta pentru ca, potrivit zvonuri, rochia de mireasa a actritei va costa cateva de mii de lire sterline. In plus, luna de miere va fi pe cheltuiala viitoarei sotii.

- Mai sunt doua luni și cateva zile pana la cea mai așteptata nunta din an, nunta regala a Prințului Harry cu Meghan Markle de pe 19 mai, iar pregatirile sunt in toi la Casa Regala a Marii Britanii. De la invitațiile de nunta, la locație și aranjamente, la tort și petrecerea de dupa ceremonie și ținute,…