Stiri pe aceeasi tema

- Capul robotului C-3PO din franciza cinematografica "Star Wars" si costumul purtat de Leonardo DiCaprio in filmul "Titanic" se numara printre obiectele de recuzita din industria filmului si a televiziunii care vor fi puse in vanzare luna viitoare in cadrul unei licitatii.

- Piata de birouri din Londra se afla intr-o ”recesiune a chiriilor”, potrivit companiei de servicii financiare Jeffries, care a relatat ca locurile vacante in centrul de afaceri al capitalei britanice au atins un maxim din ultimii 30 de ani, transmite Reuters.

- „Freddie Mercury: A World of his Own”, o colecție inedita de mai mult de 1.400 de obiecte personale ale muzicianului – de la costume de scena la versuri scrise de mana și opere de arta – toate provenind din casa sa londoneza, Garden Lodge, s-a incheiat la Sotheby’s Londra, dupa o luna de expoziție și…

- Prințul Harry s-a intors in Marea Britanie la un an de la moartea RegineiPrințul Harry a adus joi un omagiu regretatei Regine Elisabeta. El s-a intors in Marea Britanie pentru a participa la o ceremonie de premiere, cu o zi inainte de prima comemorarea morții bunicii sale, scrie Reuters, conform…

- Londra a anuntat ca a incheiat un acord cu Ankara in incercarea de a incetini fluxul de imigranti ilegali care trec prin Turcia, tara mediteraneeana, in drum spre Europa, inclusiv prin operatiuni comune ale politiei impotriva retelelor de contrabandisti si comertului cu piese de ambarcatiuni, relateaza…

- Papa Francisc a anuntat ca va ridica la rang de cardinal 21 de inalti prelati punandu-si astfel amprenta asupra grupului care ii va alege intr-o zi pe succesorul sau, dupa moartea sau demisia sa, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Ceremonia de instalare a acestora, cunoscuta sub numele de consistoriu,…