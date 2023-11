Megainvestitie de 745 milioane de lei in dezvoltarea unui parc fotovoltaic cu o capacitate de peste 130 MW și care se va intinde pe 130 ha in localitatea Bucsani, judetul Giurgiu. Proiectul urmeaza sa fie dezvoltat de un antreprenor britanic de origine indiana. Este vorba de omul de afaceri britanic Dinesh Dhamija, fondatorul Cooper Beech Group, prezenta pe piețele din Europa si India, care intra astfel in sectorul energiei regenerabile din Romania ”Valoarea totala a investitiei pentru centrala solara planificata de Dinesh Dhamija se estimeaza la peste 745 milioane de lei, din care peste 74 de…