- Primaria Craiova da vina pe firmele de construcții pentru poluarea din oraș, asta dupa ce in perioada 22 – 25 februarie 2021, s-a constatat o depașire a indicatorilor de poluare masurați la stațiile de monitorizare a calitații aerului din zonele Billa și Calea București (Piața Centrala). Cele doua stații…

- Ramane Craiova fara caldura de la toamna? Proiectul de hotarare privind aprobarea organigramei SC Termo Urban Craiova SRL, societatea care va lua locul defunctei Termo Craiova SRL, a starnit discutii aprinse in sedinta de joi a Consiliului Local (CL) Craiova. Falimentul Termo SRL este iminent, asa ca…

- Poluarea extrema sufoca din nou Craiova, iar autoritațile par la fel de pasive in fața semnalelor cetațenilor care s-au saturat sa strige, de fiecare data, ca vor sa respire. Nivelul poluarii a crescut infiorator in ultimele zile, iar in noaptea de 24 spre 25 ianuarie, Craiova a fost inca o data cel…

- Municipalitatea are depus un proiect la Ministerul Dezvoltarii, in vederea obținerii de finanțare pentru construcția unei parcari mari langa Piața Centrala din Targu Jiu. Este vorba de parcarea de la Super 2000. Proiectul prevede ridicarea unei parcari cu doua etaje. Vechiul proiect prevedea și spații…

- Scapam de lucrarile de mantuiala de pe strazile Craiovei? Primaria Craiova spune ca a gasit solutia pentru a scapa de gropile care se formeaza pe strazile din oras, dupa interventia furnizorilor de utilitati. Cel putin asta crede. Va umbla la Regulamentul de selectarea a societatilor comerciale care…

- Primaria Craiova spune ca a gasit solutia pentru a scapa de gropile care se formeaza pe strazile din oras, dupa interventia furnizorilor de utilitati. Cel putin asta crede. Se va umbla la Regulamentul referitor la selectarea societatilor comerciale care vor executa lucrari de reparatii drumuri, dupa…

- A venit iarna și odata cu ea au reaparut clasicele „capcane“ de pe strazile Craiovei: gropile din carosabil. Cu toate ca nu am avut parte pana acum de dese fenomene de ingheț-dezgheț și nici acțiunile de deszapezire nu au avut loc in forța (nu a fost cazul) asfaltul a cedat pe mai multe strazi din municipiu.…

- CHIȘINAU, 17 dec- Sputnik. Potrivit administrației Pieței Centrale din Capitala, de Craciun și de Anul Nou, Piața va activa conform unui program special, astfel incat sa se reușeasca efectuarea masurilor necesare pentru salubrizarea și dezinfectarea tarabelor și a altor spații. © Sputnik…