Mega-scandal după Eurovision - Câștigătorii de la Maneskin ar fi consumat droguri în camera verde (VIDEO) Scandal de proporții dupa finala Eurovisionului. Totul s-a intamplat dupa ce in camera verde au fost surprinse imagini in care ar fi fost facuta o linie de cocaina, iar Damiano, caștigatorul concursului Eurovision 2021, s-ar fi drogat. Astfel, un jurnalist din Suedia l-a intrebat pe acesta daca este adevarat, transmite publika.md. "Damiano vreau sa-ți pun așa intrebare pentru ca pe imaginile oficiale ai fost observat in camera verde cum ai fi facut pe masa o linie de parca ai fi consumat droguri. Pe internet oamenii spun ca tu ai consumat cocaina. Ce a fost, de fapt?"

- Scandal de proporții la Eurovision, dupa ce caștigatorii concursului au fost acuzați ca ar fi consumat droguri in timpul competiției transmise live. Ce concurenți ar fi consumat droguri in timpul transmisiei live Italienii au caștigat concursul Eurovision, dupa 30 de ani in care și-au incercat norocul.…

- Scandal de proporții dupa finala Eurovisionului. Totul s-a intimplat dupa ce in camera verde au fost surprinse imagini in care ar fi fost facuta o linie de cocaina, iar Damiano, ciștigatoarul concursului Eurovision 2021, s-ar fi drogat. Astfel, un jurnalist din Suedia l-a intrebat pe acesta daca este…

- Scandal de proporții dupa finala Eurovisionului. Totul s-a intamplat dupa ce in camera verde au fost surprinse imagini in care ar fi fost facuta o linie de cocaina, iar Damiano, caștigatoarul concursului Eurovision 2021, s-ar fi drogat.

- Maneskin a obținut premiul cel mare, cu piesa Zitti e buoni, cu 524 de puncte. Pe podium au fost urmați de Barbara Pravi cu piesa Voila, iar Gjon’s Tears cu Tout l’Univers a ocupat locul trei. Acuzațiile grave asupra caștigatorului Eurovision au venit imediat dupa terminarea concursului. Damiano David…

