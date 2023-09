Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, este foarte contestat in PNL și deja mai mulți lideri ai partidului au propus schimbarea acestuia cu un alt liberal din actualul guvern. Prin plecarea lui Eduard Hellvig de la conducerea SRI, ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a ramas fara susținere in PNL. Potrivit…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a avut o intalnire cu conducerea EXIM BANK, in SUA, el precizand ca institutia s-a angajat sa contribuie cu o finantare de 3 miliarde de dolari la constructia unitatilor 3 si 4 de la Cernavoda, si cel putin inca pe atat la proiectul reactoarelor nucleare de mici…

- Ziua Minerului a fost marcata, astazi la Petroșani. Ziua minerului este sarbatorita in fiecare an la 6 august, data la care sunt comemorati minerii ucisi in timpul grevei de la Lupeni din august 1929. Totodata, sunt comemorate victimele numeroaselor accidente de munca din minerit. Aflat la…

- Proiectul hidrocentralei cu acumulare prin pompaj Tarnita-Lapustesti este genul de proiect de care Romania are nevoie si el inseamna energie verde, investitie strategica, echilibrare de sistem, potrivit ministrului Energiei, Sebastian Burduja. „Se numeste Tarnita-Lapustesti. Un proiect de decenii, care…

- Premierul Romaniei Marcel Ciolacu a avut o intalnire informala cu premierul Ungariei, Viktor Orban, in cadrul vizitei private pe care acesta o efectueaza in Romania.Premierul Marcel Ciolacu a subliniat ca, in ansamblul relațiilor romano-ungare, partea romana iși dorește sa mențina o abordare deschisa,…