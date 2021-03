Intre 8 și 28 martie, la Mega Mall puteți admira cele mai simpatice mini mașini retro intr-o MEGA expoziție! Mega Expoziția Mini Mașinilor reunește 12 dintre cele mai simpatice automobile retro de dimensiuni reduse din intreaga lume precum Volkswagen Beetle, Fiat 500, ROVER Mini și chiar Dacia Lastun sau Trabant. ... The post Mega Mall ⎥ Mega Expoziția Mini Mașinilor appeared first on Tabu .