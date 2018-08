Stiri pe aceeasi tema

- Un angajat calcat de motostivuitor și pensionat cu grad de invaliditate cere despagubiri de trei milioane de lei de la angajatorul sau, rețeaua de supermarketuri Mega Image. Judecatorul Lucian Costin Gheorghe, de la instanța din Cornetu, Ilfov, a dat astazi sentința in dosarul in care Mega Image a fost…

- Un scandal uriaș revine in prim-plan. Totul a inceput cand un angajat al companiei a suferit un accident de munca. Piciorul lui Florica Cercel a fost strivit de un motostivuitor. In urma operațiilor, acesta nu mai poate merge normal și a primit certificat de invaliditate. Mai mult, angajatul a dat compania…

- Florica Cercel, 38 de ani, a fost calcat de un motostivuitor in prima sa zi de munca la Mega Image. A fost pensionat cu invaliditate. Cand a cerut despagubiri, Mega Image a pus detectivii pe urma sa. Libertatea a aflat ca „spionii” corporației au adus in instanța imagini in care il aratau pe fostul…

- Accidentat rau la picior, in prima zi de munca, in august 2016, Florica Cercel a venit cu un certificat de invalid. Povestea incepe dezechilibrat. Un muncitor remunerat cu salariul minim pe economie si un mamut international ale carui afaceri in Romania depașesc cifra de un miliard de euro. Omul se…

- Magistratii Tribunalului Timis s-au pronuntat vineri in dosarul finantarii clubului de fotbal Politehnica Timisoara. Erau parte in dosar Gheorghe Ciuhandu, Ioan Cojocari și Adrian Orza, dar și alți funcționari din PMT. Ioan Cojocari este singurul care a fost condamnat! The post Sentința in dosarul Poli:…

- Dura justiție la Judecatoria Roman. O demonstreaza o sentința pronunțata in ziua de 15 iunie și pusa in executarea pe 9 iulie, conform careia un barbat a fost condamnat la 2 ani de inchisoare cu executare, pentru ca a incendiat o capița de fan. Spre comparație, exact aceeași pedeapsa a primit Viorel…

- Cetatenii Uniunii Europene vor putea ramane in Marea Britanie dupa Brexit, dar publicatia americana Bloomberg spune ca va fi nevoie de mai mult decat dovada ca se afla acolo de cativa ani. Asa cum se arata in planul de reglementare pentru cetatenii UE pe care l-a facut public guvernul britanic,…

- Un vanator care a ucis din greșeala un barbat la vanatoare a fost obligat la plata unor daune importante catre familia victimei. Vanatorul din Vaslui trebuie sa achite daune de peste 400.000 de lei, dar sa plateasca și pensii de intreținere copiilor victimei. Vanatorul Virgil Sava a fost condamnat la…