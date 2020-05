Stiri pe aceeasi tema

- Noul magazin este format Mega Image si se desfasoara pe o suprafata totala de 492 mp intr-o locatie din centrul istoric al orasului, in apropiere de monumente precum Catedrala Mitropolitana, Teatrul National Vasile Alecsandri, Palatul Roset – Rozonovanu, in care se afla sediul Primariei Municipiului…

- Prima donare de plasma de la pacientii vindecati de coronavirus la cei aflati in stare grava se face la Centrul de Transfuzii din Bucuresti. Donatorii sunt patru cadre medicale de la spitalele Victor Babes, Colentina si Gerota. Practic, se recolteaza plasma de la cei patru pacienti, apoi…

- "In contextul COVID-19, care a adus si va aduce in continuare provocari si dificultati la nivel social si economic, Mega Image isi continua angajamentul de a investi in dezvoltare si de a asigura noi locuri de munca in mai multe orase din tara. Astfel, Mega Image va veni aproape de noi comunitati in…

- Comitetul Local pentru Situații de Urgența al orașului Teiuș, avand in vedere situația creata de raspandirea virusului Covid-19 și in concordanța cu hotararile Comitetului Național pentru Situații de Urgența, HOTARAȘTE: 1. Suspendarea pana la 31 martie cu posibilitatea de revenire sau prelungire a tuturor…

- Scene desprinse din filmele de acțiune au avut loc in centrul orașului Craiova. In amiaza zilei, o minora a fost batuta cu bestialitate de alte adolescente. Incidentul de o cruzime ieșita din comun a avut loc in vazul tuturor trecatorilor care nu au sarit in ajutorul victimei, ba mai mult, se pare ca…

- Lucrarile au inceput zilele trecute, dupa ce Primaria a emis autorizatia de construire pe 27 februarie. Termenul de executie este de 12 luni, dar, cel mai probabil, lucrarile vor fi finalizate mai devreme. Mega Image a mai deschis anul trecut si alte magazine in Iasi, un exemplu in acest sens fiind…

- Investiții masive in infrastructura la Teiuș. Strazi care urmeaza sa fie asfaltate, centru de tineret și o noua cladire pentru muzeu sunt doar cateva dintre proiectele de anul acesta. Maine, 18.02.2020, consilierii locali ai orașului Teiuș sunt convocați pentru votarea bugetului pe anul 2020. „Este…

- Actuala Piața a Unirii a constituit miezul orașului medieval Cluj, grupat în jurul Bisericii Sf. Mihail. Zidurile cetații medievale delimiteaza centrul istoric al orașului. Piața este cea mai mare ca dimensiune (cca. 220m pe 160m) din vechile piețe aflate în centrul și sud-estul Europei.…