- Mega Image le transmite oamenilor, in contextul pandemieri de coronavirus, sa nu aglomereze magazinele in aceasta perioada si sa desemneze doar o persoana din familie care sa faca cumparaturile. De asemenea, retailerul face apel catre clienti sa cumpere din fiecare produs doar cantitatea necesara familiei. Mega…

- Iata cum arata fiecare program in parte si care sunt noutatile pentru 2020. Programul Rabla Clasic de anul acesta va aduce o creștere a cuantumului ecobonusului la 2.500 de lei, pentru cei care vor sa achiziționeze o mașina mai puțin poluanta, iar cei care iși cumpara o mașina noua vor putea…

- Primarul din Baia Mare, Catalin Cherecheș, spune ca va plati amenda de 7.000 de lei primita de la CNCD, dar cu acești bani și-ar dori sa fie cumparate rechizite pentru copiii romi. Amenda i-a fost aplicata edilului pentru ca nu a daramat zidul din jurul blocurilor locuite in majoritate de romi.Primarul…

- PROCES… Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie, Serviciul Teritorial Iasi au dispus trimiterea in judecata, in ianuarie, in stare de libertate, a inculpatilor „Persoana fizica, administrator al SC AGRO LORY-TYM SRL (Coatu Rozica, sotia fostului primar de Gagesti, Laurentiu Coatu, n.r.),…

- Seful Directiei municipale de Sanatate a recunoscut ca angajatii policlinicii numarul 3, din sectorul Botanica, al Capitalei, au cerut pacientilor sa cumpere seringi, chiar daca acestea trebuie oferite gratuit.

- Conacul familiei Pillat din Miorcani, judetul Botosani, donat statului roman pentru a deveni centru cultural, este de ani buni in stare vizibila de degradare. Ploaia patrunde prin acoperis, gauri uriase s-au ivit in tavane. Pe un perete scorojit, se pot vedea fotografii ale familiei Pillat. Monica Pillat,…

- Cei noua membri ai familiei Ursei locuiesc in doua camere. Toti copiii, de la cativa anisori si pana aproape de 18 ani, se inghesuie pe cele trei paturi din camera cea mai mare. Parintii dorm pe patul din bucatarie. Nu au alta sursa de venit decat ajutorul social, pensia de 300 de lei pe care o ia Ion,…