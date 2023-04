Compania prin care s-a autorizat proiectul imobiliar Transilvania Smart City din Cluj Napoca, asumat public de Elena Udrea, a intrat in insolvența. Tribunalul Ilfov a admis intrarea in insolvența a companiei Realtopfarma Tamași, dezvoltatorul mega-proiectului asumat de Elena Udrea in Cluj Napoca. Chiar daca au fost cateva firme care au solicitat insolvența, instanța a decis insolvența Realtopfarma la cerea sa. Conform Termene.ro, societatea are doi acționari: Marinel Alexandrov și Adrian Gurzau, ambii cu cate 50%. Marinel este fratele lui Adrian Alexandrov, partenerul de viața al Elenei Udrea,…