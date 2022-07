Stiri pe aceeasi tema

- Dmitri Medvedev, unul din principalii propagandiști ai lui Putin, considera ca este absurda ideea crearii unor tribunale pentru „investigarea acțiunilor Rusiei”, relateaza agentia rusa de presa TASS . Fostul președinte rus a declarat astazi, 6 iulie, ca numarul victimelor politicii SUA este comparabil…

- Fostul presedinte al Federatiei Ruse, Dmitri Medvedev, care este in prezent vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, a postat luni dimineata, pe Telegram, un mesaj in care spune relația dintre SUA și Rusia este la „zero Kelvin”, noteaza The Guardian . „In calitate de persoana care a avut…

- Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev, in prezent vicepresedinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, a publicat noi mesaje pe Telegram in care vorbeste despre procesul de integrare europeana al Ucrainei.

- Mihailo Podoliak, consilier al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, l-a atacat miercuri pe aliatul lui Vladimir Putin, fostul președinte și premier rus Dmitri Medvedev, numindu-l „un om mic cu nesiguranțe uriașe”, dupa ce acesta a amenințat ca, in doi ani de zile, Ucraina ar putea sa nu mai existe…

- Fostul președinte al Federației Ruse, Dmitri Medvedev, care este in prezent vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, a postat miercuri dimineața, pe Telegram un mesaj care ofera o perspectiva asupra starii actuale a gandirii ruse la nivel superior despre situația din Ucraina, informeaza…

- Putin arunca Holodomorul stalinist pe Washington. Fostul presedinte si premier rus Dmitri Medvedev a acuzat miercuri SUA ca duce un „razboi indirect" impotriva Rusiei, dupa ce Camera Reprezentantilor americana a aprobat un pachet de asistenta pentru Ucraina in valoare de 40 de miliarde de dolari, relateaza…

- Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, a reacționat cu ironie la relatarile privind acordul Comisiei Europene ca țarile europene sa plateasca gazul rusesc in ruble. „Comisia Europeana a permis plata gazelor in ruble și considera ca decretul președintelui Rusiei…

- Dmitri Medvedev, vicepresedintele Consiliului de Securitate al Federatiei Ruse si unul dintre cei mai apropiati aliati ai presedintelui rus Vladimir Putin, a avertizat ca daca Suedia si Finlanda vor adera la NATO, Rusia va trebui sa-si consolideze apararea in regiune, inclusiv prin desfasurarea de arme…