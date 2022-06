Stiri pe aceeasi tema

- Masurile restrictive impotriva Rusiei pot fi catalogate, in anumite circumstante, acte de agresiune si ar putea explica un razboi, a afirmat, joi, vicepresedintele Consiliului de Securitate al Federatiei Ruse, Dmitri Medvedev, mentionat de Reuters.

- Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Dmitri Medvedev a declarat, marți, ca intarirea NATO cu Rusia „nu mai este doar o figura de stil” și ca Moscova ar trebui sa fie pregatita pentru o posibila „acțiune agresiva”, a informat agenția de presa rusa TASS , citata de Reuters. „Vorbim…

- Vicepresedintele Consiliului de Securitate al Federatiei Ruse si unul dintre apropiatii lui Vladimir Putin, Dmitri Medvedev, a informat NATO, ca, in cazul in care Suedia si Finlanda se vor alatura organizatiei militare, Rusia va trebui sa-si stabilizeze apararea in regiune, inclusiv prin desfasurarea…