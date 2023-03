Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul german de armament Rheinmetall a anuntat sambata ca negociaza cu Kievul pentru a deschide o fabrica de tancuri Panther in Ucraina, care ar urma sa produca anual 400 de unitati, scrie cotidianul german Der Spiegel.

- Presedintele rus Vladimir Putin a convocat Consiliului Securitatii Rusiei intr-o reuniune extraordinara joi, in urma informatiilor primite de la Serviciul Federal de Securitate (FSB, ex-KGB) despre lupte duse cu unitati ucrainene pe teritoriul rusesc, relateaza DPA. O calatorie a sa in Caucazul rus…

- Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev s-a pronuntat in mod deschis marti pentru piratarea oricaror produse straine de catre Rusia, propunand ca tara sa sa nu mai plateasca drepturi de autor si brevete statelor care au impus sanctiuni Moscovei in urma campaniei sale militare in Ucraina, relateaza agentia…

- Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, a avut o reacție urata la recentele declarații ale președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, in legatura cu negocierile cu Rusia pe razboi . Principalul aliat al lui Putin i-a compus o serie de caracteristici, cum ar fi: „creatura…

- In timpul unei convorbiri telefonice cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, care a indemnat la un armistitiu in Ucraina, Vladimir Putin „a reiterat ca Rusia este deschisa unui dialog serios, cu conditia ca autoritatile de la Kiev sa se conformeze cererilor binecunoscute si exprimate in nenumarate…

- Rusia este deschisa dialogului cu Ucraina, cu conditia ca autoritatile de la Kiev sa accepte „noile realitati teritoriale” generate de ofensiva rusa, a declarat joi presedintele rus Vladimir Putin, informeaza AFP si Reuters. In timpul unei convorbiri telefonice cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan,…

- ''Tradatorii care isi urasc atat de mult tara, care cer infrangerea si distrugerea ei, trebuie considerati 'hostis publicus', inamici publici'', a scris Medvedev pe contul sau de Telegram, potrivit EFE, citata de Agerpres.Fostul presedinte rus, care a fost numit recent ''numarul doi'' in Comisia Militara…

- Fostul președinte rus Dmitri Medvedev a avut miercuri, 21 decembrie, la Beijing, o discuție surpriza cu președintele chinez Xi Jinping, in timpul careia a declarat ca au vorbit despre conflictul din Ucraina. Medvedev, in prezent vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, a postat pe canalul…