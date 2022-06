Stiri pe aceeasi tema

- Un avion militar rusesc de marfa s-a prabușit și a luat foc, vineri, in Rusia, la sud de Moscova, provocand moartea a cel puțin patru din cele noua pana la zece persoane aflate la bord, potrivit presei. Avionul cargo Il-76 s-a prabușit in orașul Riazan, la 200 de kilometri sud-est de Moscova, au anunțat…

- Litoralul romanesc, de la nord și pana la sud, are cele mai periculoase zone de scaldat. Salvamarii din Romania atrag atenția asupra oamenilor care au de respectat indicațiile lor. Ei atenționeaza inotatorii sa renunțe imediat la actele de teribilism care le pot fi extrem de fatale.

- Unul dintre barbatii raniti in accidentul in care patru dintre colegii sai au murit se afla in continuare in stare critica la Spitalul Sfantul Spiridon din Iasi, la terapie intensiva. Barbatul este intubat si ventilat mecanic, fiind sedat si va trebui supus unei noi interventii chirurgicale, potrivit…

Doua persoane au fost ranite in urma unui accident in care au fost implicate trei masini, produs marti dimineata pe DN1, in zona localitatii Baicoi.

- Poate nu te-ai gandit la asta, pana acum, dar iata care sunt cele mai periculoase alimente pentru creierul tau. Specialiștii iți recomanda sa eviți aceste produse. Ce descoperire au facut oamenii de știința și ce alimente ar avea efecte negative asupra creierului tau. Alimentele care sunt nocive pentru…

- Experții au identificat care sunt aplicațiile pe care ar trebui sa le ștergi din telefon imediat. Sunt periculoase pentru aparatul tau, iar mulți au constatat asta, din nefericire, pe propria piele, atunci cand au pierdut date importante din telefon. Specialiștii au descoperit nu mai puțin de 240 de…

Peste 10.000 de presupuse crime de razboi comise de forțele rusești sunt in prezent in curs de investigare, potrivit biroului procurorului general al Ucrainei.