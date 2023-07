Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat vineri, despre scaderea preturilor la alimentele de baza ca el isi doreste un acord pana la sfarsitul anului, pe modelul din Franta si ca ar prefera mai putin sa vina cu un act normativ, dar daca se va impune acest lucru, vor veni cu acesta. „Inca lucram…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri, 14 iunie, legea privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru producatorii agricoli de legume - fructe si cartofi. Actul normativ are ca obiect de reglementare instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru producatorii agricoli de legume,…

- Sasha Lopez și Tobi Ibitoye colaboreaza pentru a lansa noul hit al verii, Summerless. Melodia te va purta direct in atmosfera vibranta a verii, in nopțile in care dansezi pe ritmul muzicii pana la rasarit. Summerless este o melodie cu un sound tropical, in care ritmul dance creeaza baza perfecta pentru…

- In acest weekend 3 - 4 iunie 2023, in sectoarele capitalei vor fi desfașurate diverse iarmaroace și targuri cu produse și marfuri autohtone. Acțiunile au drept scop susținerea producatorilor locali și asigurarea locuitorilor capitalei cu marfuri agricole de sezon.

- Deputatul Bota Calin: sprijin pentru producatorii agricoli de legume-fructe! „Am votat, in Camera Deputatilor, proiectul de lege privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru producatorii agricoli de legume – fructe si cartofi, pentru o perioada de trei ani. Schema propune acordarea de sprijin…

- Prosecco este un vin spumant italian care a devenit din ce in ce mai popular in ultimii ani. Cu bulele sale fine si delicate, acesta este cunoscut pentru gustul sau usor, proaspat si fructat. Aceasta bautura este perfecta pentru orice moment al zilei, fie ca vrei sa te relaxezi dupa un program incarcat,…

- Timișoara, 29 aprilie 2023 – Timp de doua zile, Domeniul Regal de la Savarșin gazduiește festivalul Suflet de Romania, eveniment care incurajeaza gospodarii sa se conecteze la comunitate și ajuta locuitorii acestei țari sa descopere micii producatori locali, tradițiile și obiceiurile autentice ale satului…

- Importurile de cereale din Ucraina au lovit și in producatorii din Republica Moldova, chiar daca cele mai multe loturi doar tranziteaza țara noastra. Precizarea a fost facuta de secretarul de stat de la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vasile Șarban, transmite radiomoldova.md. Declarația…