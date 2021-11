MedLife, venituri de 1,2 miliarde de lei, în primele trei trimestre ale anului Grupul MedLife a inregistrat, in primele noua luni ale anului, venituri de 1,2 miliarde de lei, in creștere cu 56,5% fața de aceeași perioada a anului trecut. MedLife, liderul pieței de servicii medicale private din Romania, a incheiat primele noua luni ale anului cu o cifra de afaceri consolidata pro-forma in valoare de 1,2 miliarde de lei, in creștere cu 56,5% fața de aceeași perioada din 2020, informeaza un comunicat al companiei. Creșterea raportata vine pe seama crizei de anul trecut, dar are la baza și activitatea intensa din ultima perioada pe segmentul de laboratoare, clinci in special… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

