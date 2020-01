MedLife anunta cel mai mare proiect medical privat din Romania, MedLife Medical Park. Include centre de inovatie si cercetare, imagistica si radioterapie, dar si un Institut Oncologic

Stiri pe aceeasi tema

- Sistemul Medical MedLife anunța achiziția unei suprafețe de teren de 9.500 mp si a unor cladiri in suprafața construita de 5.000 mp, concomitent cu inchirierea unei suprafete adiacente de teren de 2.500 mp, respectiv cladiri construite de 2.000 mp. Suprafețele sunt adiacente la randul lor cu spitalul…

- Pentru intreprinzatorii preocupati de inovare si dezvoltare, confederatia patronala UGIR – Uniunea Generala a Industriasilor din Romania, alaturi de parteneri: Consult Risc si Life Courses, a gandit un proiect prin care vrem sa aducem mai aproape informatii: despre specializarea in sectoare cu potential…

- Referitor la articolele "Conducta Iași – Ungheni - Chișinau va fi pregatita in 2021 pentru livrarea de gaze naturale din Romania in Republica Moldova"(agora.md),"Gazoductul Iași –Ungheni – Chișinau ar putea fi dat in exploatare abia in anul 2021"(jurnaltv.md),"Transgaz din Romania amana pentru 2021…

- Senatorul PSD Eugen Teodorovici afirma ca isi doreste un proiect politic nou, in care nici stanga, nici dreapta "sa nu mai nege" realitatea economica si sociala "exclusiv in functie de interesul politic imediat" si care sa puna, in centrul sau, romanii si Romania, "dincolo de interesele...

- "Romania, momente de istorie. 90 de imagini cat 30 de ani" este titlul albumului pe care Agentia Nationala de Presa AGERPRES si "Jurnalul" il ofera cititorilor, incepand de vineri, intr-un proiect de exceptie. Albumul cuprinde fotografii memorabile ale celor mai importante evenimente ale…

- Fostii consilieri onorifici ai Vioricai Dancila de pe vremea cand era premier, Ilan Laufer si Alexandru Coita, anunta ca lanseaza un proiect politic nou, menit sa ”reaprinda flacara sperantei in Romania”.

- Liderul PNL Ludovic Orban anunța ce a discutat cu Daniel Constantin și Sorin Cimpeanu, reprezentanți ai PRO Romania și cu Remus Borza, fondatorul Forța Naționala.Citește și: SURSE Guvernul a DECIS cu cat se va majora salariul minim - Salariul DIFERENȚIAT pe studii dispare "Așteptam…

- Valul puternic de frig ingheata Romania si in urmatoarele zile. De la mijlocul saptamanii viitoare vremea va incepe sa se incalzeaza, iar joi, pe 28 noimebrie, maximele vor atinge 16 grade Celsius. Pana atunci, avem parte de ploi, frig in mare parte din tara, lapovita si ninsori.