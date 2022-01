MedLife: 274 de suspiciuni de Omicron dintr-un lot de 349 de probe analizate MedLife a identificat alte 274 de suspiciuni de Omicron dintr-un lot de 349 de probe analizate prin metoda pre-screening PCR. In Bucuresti si Timisoara ponderea probelor suspecte este de peste 70%, in timp ce la Cluj, 96% din cazurile analizate sunt, cel mai probabil, cu Omicron, arata sursa citata. Reprezentantii MedLife atrag atentia ca ar trebui re-evaluata, “pana nu e prea tarziu”, decizia de a mentine scolile deschise pana se ajunge la ocuparea a 75% din paturile de spital destinate pacientilor cu COVID. Din 349 de probe analizate saptamana trecuta, 274 prezinta suspiciune de infectare cu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

