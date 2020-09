Stiri pe aceeasi tema

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Vrancea solicita medicilor din Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) „Sf. Pantelimon” Focsani sa testeze pacientii internati doar dupa ce acestia au fost consultati de medicul infectionist si la recomandarea acestuia, in caz contrar, contravaloarea testului pentru Covid-19…

- O ancheta interna a fost demarata la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) "Sf. Pantelimon" Focsani, dupa ce un pacient care venea din "zona gri" si care, ulterior, a iesit pozitiv la testarea pentru COVID-19 a fost internat in acelasi salon cu un pacient negativ, in Sectia de Nefrologie, au informat,…

- O ancheta interna a fost demarata la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) ‘Sf. Pantelimon’ Focsani, dupa ce un pacient care venea din ‘zona gri’ si care, ulterior, a iesit pozitiv la testarea pentru COVID-19 a fost internat in acelasi salon cu un pacient negativ, in Sectia de Nefrologie, au informat,…

- Cinci focare de COVID-19 active se inregistreaza, in prezent, in judetul Vrancea, dintre care doua la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) ‘Sf. Pantelimon’ Focsani, in sectiile de Psihiatrie si Boli Infectioase, potrivit reprezentantilor Directiei de Sanatate Publica (DSP) Vrancea. ‘In prezent, la nivelul…

- Cinci focare de COVID-19 active se inregistreaza, in prezent, in judetul Vrancea, dintre care doua la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) "Sf. Pantelimon" Focsani, in sectiile de Psihiatrie si Boli Infectioase, potrivit reprezentantilor Directiei de Sanatate Publica (DSP) Vrancea, informeaza Agerpres.Citește…

- Mariana Iordache este plecata in Belgia. Nu-si mai vazuse tatal de un an, cand a primit vestea ca a decedat la Spitalul Judetean de Urgenta din Craiova, in urma unui stop cardiorespirator. Pentru ca medicii din spital l-au considerat suspect Covid pe barbatul care suferise un infarct, fiica sa si-a…

- Sefa Directiei de Sanatate Publica (DSP) Buzau, Cristina Ungureanu, si medicul sef epidemiolog al institutiei, Carmen Scantei, au fost testate pozitiv cu virusului SARS-CoV-2 si internate in Spitalul Judetean de Urgenta, starea lor fiind buna, au informat, joi, reprezentantii Prefecturii. …

- Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) ‘Sf. Pantelimon’ Focsani si Spitalul Municipal Adjud, unitati medicale in care sunt tratati bolnavii de COVID-19, au ajuns aproape de capacitatea maxima, iar cazurile noi de COVID-19 ar putea fi redirectionate catre unitati medicale din judetele invecinate, a declarat,…